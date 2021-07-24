Всероссийскую перепись населения перенесли на период с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Проект постановления правительства, разработанный Минэкономразвития, размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись предлагается проводить до 20 декабря текущего года.

В Росстате сообщили, что решение провести основной этап Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуги» было принято во время дискуссии с руководством регионов, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее ее планировалось провести с 1 по 31 октября. Сроки проведения переписи переносили неоднократно из-за пандемии COVID-19. Изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года, но затем сроки были сдвинуты на апрель 2021 года, а потом на сентябрь 2021 года.