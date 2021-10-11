Главное о коронавирусе на 11 октября: средний срок болезни, в Татарстане вступили в силу новые ограничения
В Татарстане впервые с 29 декабря случаи заражения коронавирусом за сутки превысили 100
- В Татарстане подтвердились восемь новых случаев смерти от COVID-19. От вируса скончались: мужчины 1938 года рождения, 1947 года рождения и 1950 года рождения, женщины 1934, 1950, 1951, 1953 и 1954 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Инфекция идентифицирована.
- В последний день до ужесточения COVID-ограничений в казанском торговом центре «Мега» образовалась большая очередь возле магазина «Икеа». В опубликованном видео видно, как несколько десятков людей ожидает своей очереди, чтобы войти в магазин. Кроме того, большое количество покупателей наблюдается в ТЦ.
- В Татарстане впервые с 29 декабря случаи заражения коронавирусом за сутки превысили 100: 10 октября в республике зафиксировали 102 новых случая COVID-19.
- С сегодняшнего дня на фоне ухудшившейся ситуации по коронавирусу Татарстан вводит QR-коды и изоляцию непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код. Просто вакцинации и справки — недостаточно, необходим электронный сертификат или QR-код о перенесенной болезни. О том, как его получить — в материале «Реального времени».
В московских МФЦ и торговых центрах открыли пункты бесплатного тестирования на коронавирус
- В Роспотребнадзоре заявили, что в среднем пациенты болеют коронавирусом 11 дней, однако некоторые могут восстановиться и за пару суток. В целом болезнь может длиться до 28 дней, после 14 суток она связана с развившимися осложнениями различной длительности.
- Также в Роспотребнадзоре рассказали, как помочь себе в случае контакта с заболевшим COVID-19. Коронавирус будет протекать быстрее и легче, если при контакте с зараженным человек находился в маске. После этого необходимо прополоскать горло, вымыть руки и лицо. Таким образом, в организм попадет меньшая доза вируса.
- В Москве организовали бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Процедуру можно пройти в городских МФЦ и торговых центрах. Результаты можно получить в течение 15 минут. Всего открыли 20 таких точек.
- С сегодняшнего дня в Воронежской области вступает в силу система пропуска по QR-кодам в спортивные клубы, фитнес-центры, бассейны, зоопарки, океанариумы, музеи и музеи-заповедники и другие общественные заведения. Альтернативным вариантом может стать предъявление справки о перенесенном в последние полгода коронавирусе. В исключение входят лица, не достигшие совершеннолетия.
- Система пропуска по QR-кодам вводится и в других регионах страны. Для посещения общественных мест код необходимо предъявить в Архангельской, Самарской, Курской (частично) областях, в Чечне, Кабарадино-Балкарии и Татарстане.
- С 12 октября в Воронеже школьников переведут на дистанционный формат обучения. Руководители муниципалитетов по-прежнему сохраняют полномочия по введению дистанционного режима и закрытия школ (классов) при превышении эпидемиологического порога. Помимо прочего, воронежским работодателям рекомендовано отправлять на удаленку или в оплачиваемый отпуск сотрудников, чьи дети обучаются в начальных классах. Также весь общепит региона переводится на режим работы до 21.00 мск.
- Из-за коронавируса в Воронеже приостанавливаются и испытания ракетных двигателей Роскосмоса до конца месяца. Решение принято в целях экономии кислорода для лечения больных. КБ «Химавтоматики» ежесуточно передает медицинским учреждениям до 33 тонн кислорода.
- С 12 октября власти Югры вводят запрет на мероприятия с участием более 50 человек. А с 25 октября департаментам здравоохранения, образования и молодежной политики, физической культуры и спорта и культуры поручено обеспечить экспресс-тестирование на коронавирус обучающихся с признаками ОРВИ при входе в учреждения среднего профессионального и высшего образования.
- Из-за эпидемиологической обстановки в Хакасии приняли решение об ужесточении антикоронавирусных мер. Так, посещать заведения общепита, спорта, культуры и другие общественные места можно только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенной болезни в последние полгода.
- Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что в Евросоюзе предвзято относятся к российским вакцинам от COVID-19 по политическим сообращениям. Он выразил надежду, что в конечном итоге восторжествует здравый смысл и напомнил о предложениях лидера страны Владимира Путина отменить патентную защиту с вакцин от COVID-19 по всему миру.
- В Якутии уволили ректора Малой академии наук Василия Павлова после того, как тот отказался отдать здание под инфекционную больницу для больных коронавирусом. Речь идет об общежитии академии в селе Чапаево, и его передача, по словам Павлова, фактически означает закрытие учебного учреждения. Об увольнении ректор узнал 9 октября после возвращения из командировки.
- В Республике Алтай вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников промышленности. Также процедуру необходимо пройти организаторам массовых мероприятий. Минздраву региона поручено иммунизировать не менее 80% взрослого населения до 1 декабря 2021 года.
- Обязательную вакцинацию для некоторых граждан вводят и в Еврейской автономной области. С 11 октября процедуре подлежат работники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения, торговли, транспорта, сферы развлечений, ЖКХ и энергетики, а также сотрудники предприятий, оказывающих бытовые и финансовые услуги, государственные и муниципальные служащие. Первым компонентом необходимо привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря.
- С сегодняшнего дня обязательная вакцинация против коронавируса стартует и в Челябинской области. Прививку необходимо сделать выполняющим работы или оказывающим услуги населению в организациях образования всех форм собственности, в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в сфере обслуживания населения: торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, соцзащиты населения, ЖКХ. Массовой вакцинации также подлежат граждане, оказывающие услуги почтовой связи, в МФЦ, театрах, кинотеатрах, библиотеках, детских досуговых игровых комнатах и др.
- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с местной общественностью, как не допустить локдаун в регионе на фоне тревожной эпидемиологической ситуации. По его словам, это болезненный удар по экономике и благосостоянию людей. Глава области заявил о совместной задаче — возвращении региону статуса свободного от коронавируса.
- Ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Лазарева заявила о выявлении роста случаев обнаружения грибковой флоры в реанимациях стационаров, где лежат больные COVID-19. Эксперт обратила внимание на то, что эта проблема стала еще более актуальной в период пандемии и случаи заражения необходимо выявлять на ранней стадии.
- Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причины попадания привитых от коронавируса людей в реанимацию. По его словам, там вакцинированные оказываются очень редко, поэтому причины нужно выявлять индивидуально. Так, вакцина не может обеспечить 100% защиту для пожилого человека с серьезными болезнями, например, с онкологией.
- Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о необычном последствии COVID-19. У ряда людей после перенесенного заболевания более полугода может сохраняться повышенная температура тела. По словам Акинфиева, у него есть пациенты с сохраняющейся более шести месяцев температурой тела 37,1 и 37,2.
ВОЗ: человечество вскоре пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 237 879 741 человек, 4 852 328 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 339 830). На второй строчке — Индия (33 971 607), на третьей — Бразилия (21 575 820), на четвертой — Великобритания (8 192 589), на пятой — Россия (7 658 923, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что человечество вскоре пройдет 60% пути в борьбе с коронавирусом, но в дальнейшем еще могут встретиться неожиданные препятствия, поэтому называть точные сроки завершения пандемии еще рано.
- Исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм заявил об эволюции COVID-19 в теле китайского шахтера в 2012 году. Образцы того вируса находились в лаборатории города Ухань. По словам ученого, вирус может эволюционировать и переживать «много сотен мутаций», если долго находится в теле одного человека. Джонатан Латэм сообщил, что согласно теории ученых аналогичная эволюция могла произойти внутри легких шахтеров и утечка вируса могла случиться из медицинского образца, изъятого от шахтеров в ходе вспышки заболевания.
- Глава МВД Сербии Александр Вулин рассказал, почему привился «Спутником V». По его словам, вакцина очень эффективна и многие в стране доверяют российской медицине. После трех прививок Вулин сообщил об отсутствии побочных эффектов.
- В Сиднее сегодня снят трехмесячный локдаун — и всем привитым за это наливают бесплатного пива. Разрешено навещать родственников, ходить в магазины, парикмахерские, спортзалы и пабы.
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