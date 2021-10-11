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В Якутии ректора академии уволили за отказ отдать здание вуза под коронавирусный госпиталь

10:25, 11.10.2021
В Якутии ректора академии уволили за отказ отдать здание вуза под коронавирусный госпиталь
Фото: realnoevremya.ru

Ректор Малой академии наук (МАН) Якутии Василий Павлов рассказал, что его уволили после того, как он отказался передавать здание вуза под коронавирусный госпиталь. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте.

По его словам, министр образования Михаил Сивцев ознакомил его с приказом об одностороннем расторжении трудового договора с 11 октября 2021 года.

«Причиной является мое несогласие с приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2021 года №01-03/1644, по которому здание Малой академии наук Республики Саха (Якутия) передается под инфекционную больницу для больных COVID-19. [...] Я глубоко сожалею, что вынужден оставить вас в такое трудное время, и для меня это персональная трагедия», — рассказал Павлов.

На фоне всплеска заболеваний COVID-19 в России вновь вводят антиковидные меры. С 11 октября в Татарстане вводится QR-кодирование и изоляция непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код.

Ольга Шагиева
Общество

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