В Якутии ректора академии уволили за отказ отдать здание вуза под коронавирусный госпиталь

Ректор Малой академии наук (МАН) Якутии Василий Павлов рассказал, что его уволили после того, как он отказался передавать здание вуза под коронавирусный госпиталь. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте.

По его словам, министр образования Михаил Сивцев ознакомил его с приказом об одностороннем расторжении трудового договора с 11 октября 2021 года.

«Причиной является мое несогласие с приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2021 года №01-03/1644, по которому здание Малой академии наук Республики Саха (Якутия) передается под инфекционную больницу для больных COVID-19. [...] Я глубоко сожалею, что вынужден оставить вас в такое трудное время, и для меня это персональная трагедия», — рассказал Павлов.

На фоне всплеска заболеваний COVID-19 в России вновь вводят антиковидные меры. С 11 октября в Татарстане вводится QR-кодирование и изоляция непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код.

Ольга Шагиева