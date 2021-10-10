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Роскосмос приостановит испытания ракетных двигателей в Воронеже из-за коронавируса

16:24, 10.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роскосмос приостановит испытания ракетных двигателей в Воронеже из-за коронавируса
Фото: pxhere.com

Чтобы сэкономить кислород для лечения больных, испытания двигателей на воронежском КБ «Химавтоматики» приостановят до конца месяца, сообщил в своем telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», — написал он.

Это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода, добавил Рогозин.

С 12 октября в школах Воронежа вводится режим дистанционного обучения для всех классов, сообщило правительство области. С учетом складывающейся эпидобстановки будет определена дата окончания принятой меры.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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