Роскосмос приостановит испытания ракетных двигателей в Воронеже из-за коронавируса

Чтобы сэкономить кислород для лечения больных, испытания двигателей на воронежском КБ «Химавтоматики» приостановят до конца месяца, сообщил в своем telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», — написал он.

Это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода, добавил Рогозин.

С 12 октября в школах Воронежа вводится режим дистанционного обучения для всех классов, сообщило правительство области. С учетом складывающейся эпидобстановки будет определена дата окончания принятой меры.



Алексей Нечаев