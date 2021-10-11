В Роспотребнадзоре объяснили, как помочь себе в случае контакта с заболевшим COVID-19

Коронавирус будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с зараженным пациент быть в маске, а затем прополоскать горло и вымыть руки и лицо. Это объяснили в Роспотребнадзоре.

«В организм попадет меньшая доза (вируса — прим. ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», — объяснила «РИА Новости» замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Также она добавила, что коронавирус тяжелее переносят люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Сегодня, 11 октября, Татарстан вводит QR-кодирование и изоляцию непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код. Как получить QR-код — в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева