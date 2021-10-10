В ТЦ Казани образовалась большая очередь в последний день до ужесточения COVID-ограничений — видео

В Казани в ТЦ «Мега» образовалась большая очередь возле магазина «Икеа» в последний день до ужесточения COVID-ограничений, а именно введения системы QR-кодов. Видео с места события было опубликовано в популярной группе в социальной сети.

Можно увидеть, что несколько десятков людей ждут свою очередь, чтобы войти в магазин. Кроме того, большое количество покупателей наблюдается в ТЦ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании объяснил ужесточение ограничений и введение в республике системы QR-кодов. По его словам, другого выхода у Татарстана просто нет.

Алексей Нечаев