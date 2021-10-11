Роспотребнадзор: Коронавирусом болеют, в среднем, 11 дней

Пациенты болеют коронавирусом, в среднем, 11 дней, но некоторые могут восстановиться и за пару суток. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, болезнь может длиться до 28 дней. После 14-ти суток она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной.

«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам специалистов, у привитых пациентов продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у не привитых.

Ольга Шагиева