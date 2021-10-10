В Воронеже всех школьников переведут на удаленку из-за коронавируса

С 12 октября в школах Воронежа вводится режим дистанционного обучения для всех классов, сообщило правительство области. С учетом складывающейся эпидобстановки будет определена дата окончания принятой меры.

— Главы районов области будут информировать оперштаб об организации обучения в школах. Руководители муниципалитетов по-прежнему сохраняют полномочия по введению дистанционного режима и закрытия школ (классов) при превышении эпидпорога, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Учреждениям высшей школы и профессиональным образовательным организациям рекомендовано с 12 октября проводить лекции, практические и лабораторные работы в онлайн-формате. Всем работодателям Воронежа рекомендовано отправлять на дистанционный режим работы или в оплачиваемый отпуск сотрудников, у которых есть дети, обучающиеся в начальных классах. Кроме того, весь общепит региона переводится на режим работы до 21:00 мск.

В Татарстане с 11 октября ужесточаются ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Алексей Нечаев