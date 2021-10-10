В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировали восемь новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: мужчины 1938 года рождения, 1947 года рождения и 1950 года рождения, женщины 1934, 1950, 1951, 1953 и 1954 годов рождения.



Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в Татарстане подтвердились 796 случаев смерти от COVID-19.



В Татарстане за сутки выявили 102 заболевших коронавирусом. Всего в Татарстане выявлено 27 836 случаев. За сутки выздоровели 17 пациентов. Всего переболели 23 612 человек.

Алексей Нечаев