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В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от COVID-19

17:55, 10.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане зарегистрировали восемь новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: мужчины 1938 года рождения, 1947 года рождения и 1950 года рождения, женщины 1934, 1950, 1951, 1953 и 1954 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане подтвердились 796 случаев смерти от COVID-19.

В Татарстане за сутки выявили 102 заболевших коронавирусом. Всего в Татарстане выявлено 27 836 случаев. За сутки выздоровели 17 пациентов. Всего переболели 23 612 человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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