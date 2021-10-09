Минниханов объяснил введение QR-кодов в Татарстане: «Нет другого выхода»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании объяснил ужесточение ограничений и введение в республике системы QR-кодов. По его словам, другого выхода у Татарстана просто нет.

«Коронавирус он держался-держался, сегодня мы видим по статистике, у нас растет смертность. К сожалению, не только взрослые, есть и достаточно молодые люди. Те решения, которые приняты, воспринимаются по-разному. Часть населения одобряют, они понимают, что другого выхода нет. Другая часть, мы понимаем, устали от этих масок, ограничений. Но, к сожалению, другого выхода нет», — сказал Минниханов.



Также президент РТ добавил, что власти будут жестко требовать выполнения ограничений.



В Татарстане в августе 2021 года умерли 5 334 человека Это на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе 2020-го скончались 4 254 татарстанца. В январе — августе в республике умерли 35 810 человек, в прошлом году за этот же период — 33 096. Смертность за январь — август выросла на 8,2%.



Ольга Шагиева