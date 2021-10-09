В Челнах образовались очереди в пунктах вакцинации

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах образовались очереди в пунктах вакцинации из-за объявления о введении с 11 октября новых COVID-ограничений, в том числе системы QR-кодов.

Корреспондент «Челнинских известий» побывал в поликлинике №7. В первой половине дня там была очередь из 30 человек. В ТЦ «Омега» не менее 70 человек, желающих получить прививку, ждали открытия пункта вакцинации в 13.00. За прошлый день в «Омеге» привили около 150-160 человек. В воскресенье пройти вакцинацию можно будет в поликлиниках города — с 8 до 15 часов, а в ТЦ «Омега» с 13:00 до 19:00.



Фото: Максим Платонов

Вчера в торговых центрах Казани появились очереди в пункты вакцинации от коронавируса. Очереди из желающих сделать прививку от коронавируса наблюдались в торговых центрах «Южный», «Мега» и «Парк Хаус», сообщили «Реальному времени» очевидцы.



С 11 октября пункты вакцинации в торговых центрах Татарстана продолжат работать для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса 6 месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации.

Алексей Нечаев