В России могут ввести полный локдаун в случае появления высокопатогенного штамма

В России могут ввести локдаун в случае появления нового высокопатогенного штамма коронавируса. Такое мнение выразил врач- эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с порталом ura.ru.

«На мой взгляд, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала», — заявил Шунков

Кроме этого, вероятность полного локдауна есть, если COVID-19 начнет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Микст=инфекция протекает значительно тяжелее, чем все болезни, вызванные циркулирующими сейчас вирусами.

На этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что общефедеральный локдаун из-за пандемии коронавируса в России вводиться не будет.

Ольга Шагиева