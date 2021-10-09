Больше 10 тысяч человек вчера вакцинировали от COVID-19 в Татарстане

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 1 107 745 человек. Прирост за сутки составил 10 300.

Второй компонент вакцины получили 965 214 человека.

В пресс-службе Минздрава Татарстана отметили, что вчера медики в ТЦ Казани работали до последнего посетителя — вплоть до закрытия торговых центров. Привили всех пришедших на вакцинацию.

Фото: realnoevremya.ru

После информации о введении е системы QR-кодов в торговых центрах Казани собираются очереди в пункты вакцинации от коронавируса. Очереди из желающих сделать прививку от коронавируса наблюдаются в торговых центрах «Южный», «Мега» и «Парк Хаус», в КЦ города, где работают мобильный пункты вакцинации.

Ольга Шагиева