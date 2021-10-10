«Для коронавируса мы — кормовая база, зайцы, только с реанимацией и амбициями»

Алексей Водовозов — о коронавирусной рулетке, провале кампании по вакцинации в России и реальной статистике

«Единственное, что может напугать людей — если ковид настолько изменится, что инфицированные начнут падать на улице в судорогах, у них из глаз пойдет кровь, будет фонтаном идти рвота, человек начнет разлагаться на месте, покрываться ужасными струпьями. Только это хоть как-то может сподвигнуть людей вакцинироваться», — рассуждает в интервью «Реальному времени» научный журналист, популяризатор науки, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов. А еще он дает оценку темпам вакцинации в России, из-за которых наша страна может стать чумным бараком для всего мира, оценивает расхождение реального количества заболевших с предоставляемой статистикой и обрисовывает пессимистичный сценарий развития пандемии COVID-19.

«Власти решили: «Ладно, пусть умирают потихонечку. Но хоть не будут возмущаться»

— На ваш взгляд, нынешняя четвертая волна коронавируса будет самой тяжелой со времени начала пандемии?

— Коронавирус продемонстрировал одну интересную вещь — что-то предполагать и прогнозировать бесполезно. COVID-19 наплюет на эти прогнозы и сделает по-своему. Мы можем лишь предположить, что это точно будет не последняя волна. А вот насколько четвертая волна будет тяжелой — пока сказать сложно. Увидим по итогам. К сожалению, сейчас мы лучше знаем прошлое коронавируса, чем его настоящее и будущее.

Но я думаю, мы увидим еще несколько волн. И они будут развиваться по довольно простой причине. Сейчас на территории Росси мы отчетливо видим естественное протекание инфекции. Мешать ей могут только две вещи. Первая — жесткие ограничительные мероприятия, которые вводились в прошлом году. Вторая — массовая вакцинация, при которой вирусу просто негде циркулировать.

Первое делать у нас не собираются — по крайней мере, что касается введения локдауна на федеральном уровне или хотя бы соблюдения тех ограничительных мероприятий, которые были введены ранее.

— Из экономических соображений?

— Прогнозировать политиков — дело еще более трудное, чем разбираться с ковидом. Может быть, из экономических соображений. Может быть, чтобы не вызывать социальный всплеск. Может быть, решили: «Ладно, пусть умирают потихонечку. Но, по крайней мере, хоть не будут возмущаться». И надо сказать — да, действительно, умирают, причем довольно активно. Если посмотреть по официальной статистике летальных исходов, которая, мягко говоря, не похожа на естественную, то даже по ней мы поставили очередной антирекорд.

Если посмотреть по официальной статистике летальных исходов, которая, мягко говоря, не похожа на естественную, то даже по ней мы поставили очередной антирекорд

Мы каждый день бьем рекорды по умершим от коронавируса. И так будет продолжаться и дальше. Единственный вариант — это вакцинация. Поскольку никаких мощных ограничений, которые были в прошлом году и позволили погасить первую волну, нет и не будет. Значит, единственный вариант — брать заботу о себе в свои руки, то есть вакцинироваться. Других вариантов нет.

«Тяжелый постковид остается примерно у четверти переболевших»

— И для переболевших тоже нужна вакцинация?

— Да, и по многим причинам. Это уже сто тысяч раз разжевано. К огромному сожалению, не всегда переболевание коронавирусом оставляет стойкий иммунитет. Но переболевание коронавирусом точно оставляет постковидный синдром почти в ¾ случаев, причем, разной степени выраженности. А тяжелый постковид остается примерно у четверти переболевших. Настоящая «русская рулетка»! У меня такое впечатление, что люди не осознают степень опасности. Видимо, большинство думают: «Ковид с нами почти 2 года, с ним пора завязывать». Но сам коронавирус не собирается этого делать. Мы можем как угодно к этому относиться, мы можем что угодно думать о прививках или происхождении вируса. Но он о нас думает как о кормовой базе. Для коронавируса мы — зайцы, разве только что с реанимацией и амбициями, не более того.

— Почему вакцинальная кампания в России, по сути, провалилась и способно ли что-то исправить положение? Будет ли введена обязательная вакцинация?

— Пожалуй, это единственный вариант, который даст результат. Уговаривать на сегодня уже бесполезно. Все, кого можно было уговорить — уже привились. И ревакцинировались в том числе. Это люди, которые предпочитают пользоваться мозгом по прямому назначению.

В провале кампании по вакцинации очень легко обвинить власти — мол, только они виноваты в низких темпах. Якобы к ним нет доверия, ни к чему нет доверия. Вот мне интересно — а к жизни у людей есть доверие? Это вопрос, абсолютно не имеющий никакого отношения к власти. Если нет — ради бога, это ваша проблема с одной стороны. С другой — не только ваша.

Вы же не только сами идете к краю пропасти, но еще и некоторых людей хотите с собой утащить. Коронавирус активно пользуется суперраспространителями, и по всему миру описаны такие случаи, когда один человек забирал с собой тысячи полторы, как в Корее или тысячу, как в России. Заболевая, человек становится источником социальной опасности. Одно дело — если бы вы ушли в лес как животное, которое чувствует приближение смерти и там себе спокойно ждали, когда вас коронавирус доконает. Но нет же — вы еще с собой других людей прихватываете, и это уже недопустимо.

Фото: Ринат Назметдинов

Мы можем что угодно думать о прививках или происхождении вируса. Но он о нас думает как о кормовой базе. Для коронавируса мы — зайцы, разве только что с реанимацией и амбициями, не более того

Потому что на одной чаше — жизнь одного человека, а на другой — жизни сотен тысяч, и вторая будет перевешивать, потому что мы живем в обществе и выживем только как общество. Поэтому общество обязано принять способы и средства защиты себя от ее неразумных членов. А выглядит это как обязательная вакцинация.

Если ты контактируешь с людьми — ты обязан привиться, и тут без вариантов. Если ты водишь общественный транспорт, работаешь врачом, учителем, продавцом в магазине и в ходе твоего рабочего дня перед тобой проходит несколько десятков и сотен людей, — ты обязан привиться.

Сейчас регионы России идут преимущественно именно по этому пути. Некоторые вспоминают о QR-кодах, но большинство — о том, что нужно с работодателей требовать, чтобы до 80 процентов действующего персонала были привиты. На мой взгляд, это — единственно возможный вариант, и как показало лето, он сработал. У нас количество привитых в два раза выросло очень быстро. Но потом процесс застопорился. Сейчас многие считают, что ковид закончился: дистанцию не соблюдают, маски не носят, руки не обрабатывают. Но вирус так не считает — и это главное. Вирус тут главный в этой ситуации, а не мы.

«Нам более или менее повезло, что у нас ураганит «дельта»

— Раньше говорили, что для достижения пресловутого коллективного иммунитета необходимо привить 60 процентов населения, потом перешли на 80. В случае с ковидом коллективный иммунитет будет работать?

— С коллективным иммунитетом все намного сложнее, чем предполагалось. Его можно было создать единовременной вакцинацией населения всей планеты — но это нереально. При этом вирус изменяется. У людей, которые прививались более полугода назад, напряженность иммунитета снижается. Если бы не было новых мутаций, этого могло бы хватить. Но появляются новые варианты, которые обходят иммунную защиту. Сейчас нам более или менее повезло, что у нас ураганит «дельта». Потому что тот же вариант «мю» убегает от антител в разы лучше, чем «дельта». Единственное, что нас спасает — у него пока нет таких характеристик, позволяющих «мю» вытеснить «дельту» во внутривидовой борьбе.

Внутри вируса тоже идет драка за гигантскую кормовую базу, в которой побеждает наиболее приспособленный к распространению, а не самый сильный и мощный. Пока что это «дельта».

Если из-за спины «дельты» внезапно выскочит какой-нибудь чертик — новый генетический вариант с более удачными характеристиками в плане распространения, то есть захвата человечества, то «дельта» нам может показаться цветочками.

— Вы верите в такое развитие событий?

— Такое может быть. И нужно быть к такой ситуации готовым, а мы — не готовы. Но хотя бы готовятся разработчики вакцин по всему миру — они в этом смысле молодцы, отслеживают тенденции, и как только появляется новая линия — они тут же проверяют способность существующих вакцин их нейтрализовать. Например, те же создатели «Спутника» разработали новый вариант вакцины под чистую «дельту», если вдруг это потребуется.

Фото: Максим Платонов

Сейчас, я бы сказал, существует две вакцины, которые работают на высшем уровне — это Moderna и «Спутник». Больше до них никто дотянуться не может

К счастью, «Спутник V» на удивление хорошо работает. На начальных этапах его эффективность была чуть ниже, чем у остальных препаратов в отношении предыдущих вариантов, а с «дельтой» он справляется практически лучше всех в мире. Сейчас, я бы сказал, существует две вакцины, которые работают на высшем уровне — это Moderna и «Спутник». Больше до них никто дотянуться не может. Вакцина Pfizer была хороша в отношении исходных вариантов, а по «дельте» она работает очень плохо, эффективность падает процентов до 60.

«Россия рискует стать чумным бараком для всего мира»

— А у «Спутника» эффективность с «дельтой» под 80 процентов?

— По крайней мере, если судить по информации, которая у нас есть. Но имеется в виду защита от симптоматических случаев. А если говорить о возможности летальных исходов — там уже показатель эффективности взлетает под 95 процентов. Самая пробиваемая защита — самая первая (от инфицирования и развития симптоматического ковида) — она самая низкая. А далее идут защита от госпитализации, от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ, летальных исходов. Вот чем дальше в лес — тем выше эффективность «Спутника» и нюх в нюх идущей рядом с ним вакцины Moderna. Остальные работают похуже.

Но важная вещь — во многих исследованиях показано, что третья доза вакцины — так называемый буст — существенно увеличивает иммунную защиту.

То есть даже у тех, кто был привит вакциной Pfizer 7—10 месяцев назад, снизился уровень иммунной защиты и их смог пробить вариант «дельта». Но как только в том же Израиле, Европе начали вводить третью дозу, вспышку удалось погасить. В Израиле была просто колоссальная вспышка — самая большая за все время пандемии, но за месяц они ее в 10 раз скинули. А теперь посмотрите, что творится в России? И сравните — сколько привито у них, а сколько — у нас.

Некоторые очень любят кивать на Швецию, Данию: «Мол, смотрите — они справились без ограничительных мероприятий, у них даже маски носить не надо». Так там привито под 95 процентов взрослого населения. Они поэтому отменяют ограничения — там все массово привились. А мы рискуем стать чумным бараком для всего мира и быть по вакцинации на уровне Африки. Сейчас Россия по охвату вакцинацией где-то на уровне Лаоса и прочих «невероятно технологически развитых стран». И это обидно — мы разработали одну из лучших в мире вакцин, и так с ней обходимся.

Фото: Ринат Назметдинов

Сейчас Россия по охвату вакцинацией где-то на уровне Лаоса и прочих «невероятно технологически развитых стран». И это обидно — мы разработали одну из лучших в мире вакцин, и так с ней обходимся

«Коронавирус отбирает от полутора до десяти лет ожидаемой продолжительности жизни»

— Вы уже упомянули про буст. К ревакцинации пока отношение неоднозначное, была публикация исследования в журнале The Lancet…

От редакции: группа ученых пришла к выводу, массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас не является необходимой, и, напротив, может привести к побочным эффектам. Среди этих ученых — главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Их статья опубликована в журнале The Lancet. По мнению авторов исследования, ранняя ревакцинация от коронавируса может привести к побочным эффектам. Эксперты подчеркивают, что это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса. В докладе предполагается, что если бустерные дозы будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит (в данном случае речь идет о введении мРНК-вакцин, то есть препаратов от компаний Pfizer и Moderna), а также синдром Гийена-Барре (здесь имеются в виду вакцины на основе аденовируса, включая «Спутник V» и препарат от AstraZeneca).

— Это было не исследование, а мнение ряда экспертов. В нормальных, качественных клинических исследованиях такого доказано не было. Все, что у нас на сегодня есть, говорит о том, что третья доза срабатывает отлично как для дважды привитых, так и переболевших до этого, а потом привитых. Огромная масса полевой информации тому подтверждение. В мире введено 6,4 млрд доз различных вакцин от коронавируса в 184 странах.

Мир привит на 41 процент, а мы даже до 30 процентов добраться не можем. По этому показателю мы даже хуже, чем мир в целом, считая все африканские страны, страны Юго-Восточной Азии и прочие. Прививаться придется, и ревакцинироваться тоже придется. Просто потому, что вирус продолжает циркулировать и у него есть возможность эволюционировать. Чем меньше у него будет кормовая база, тем меньше будет скорость его эволюции и возможность приобретения новых свойств. Мы его сможем остановить только таким способом — других вариантов нет.

Когда говорят: «Ага, это из-за привитых вирус мутирует», — ничего подобного. Все ровным счетом наоборот. Вирус мутирует, потому что миллионы и миллиарды его поколений сменяются в людях, которые чувствительны к нему. А чувствительны, например, и переболевшие в том числе. Через некоторое время они прекрасно заболевают повторно и переболевают по два-три раза. Для вируса эволюционно выгодно оставлять переболевшего человека без необходимой защиты. Как так получается? Очень просто. Иммунная система — одна из мишеней, он по ней просто бьет.

— Как быть с постковидом?

— А про постковидный синдром мы вообще толком ничего не знаем. Мы не понимаем, что это за патология, отчего она возникает, как с ней справляться.

По разным прикидкам, очень скромным и приблизительным, коронавирус отбирает от 1,5 до 10 лет ожидаемой продолжительности жизни у попавших в стационар. Это очень много.

Если поговорить с нормальными практикующими коллегами, у которых есть имя-фамилия-должность, а не с выдуманными, которые рассказывают, что красная зона якобы набита привитыми (это на самом деле вранье), то сейчас в больницы обращаются огромное количество людей, у которых вновь появились хронические заболевания на фоне перенесенного ковида.

Они приходят с артериальной гипертензией под 200, хотя у них такого никогда не было, с миокардитами, даже с инсультами, инфарктами и прочими проблемами. Людей с постковидным синдромом очень много, и их становится все больше и больше. Но сейчас они остаются на третьем-четвертом плане, потому что на первом плане — заболевшие. Нужно сначала разобраться с ковидными, а когда дойдет до постковидных — непонятно.

Если бы мы сейчас могли стабилизировать количество заболевших на уровне 1,5—2 тысяч по всей стране в день, может быть, можно было постепенно перемещаться в сторону вопроса реабилитации переболевших ковидом и страдающих постковидным синдромом.

Фото: Ринат Назметдинов

Людей с постковидным синдромом очень много, и их становится все больше и больше. Но сейчас они остаются на третьем — четвертом плане, потому что на первом плане — заболевшие

«У «ЭпиВакКороны» чуть ли не у единственной в мире — отрицательная эффективность»

— Все же ревакцинацию нужно проводить «Спутником Лайт»?

— У нас других вариантов и нет. «КовиВака» в промышленных масштабах просто нет. Разработчики даже сами не ожидали, что появится такой ажиотажный спрос. Они быстро сделали около 1,5 млн доз, которые моментально разошлись. И сейчас они были вынуждены модернизировать производство. Но при этом мощности вырастут максимум в три раза. То есть особо значимого вклада от «КовиВака» ждать сложно. Да, это обычная нормальная рабочая инактивированная вакцина. Если она есть — можно ей пользоваться. А вот с «ЭпиВакКороной» есть проблемы. Если вспомнить выступление Путина, в котором он перечислял российские вакцины, «ЭпиВакКорона» там даже названа не была. Потому что у нее огромное количество проблем. В том числе, люди, которые прививались этим препаратом, активно болеют. У «ЭпиВакКороны» чуть ли не у единственной в мире — отрицательная эффективность. Люди не должны болеть на фоне прививок — а они болеют. Тут бы признать ошибку и переделать что-то или начать разрабатывать что-то другое, но, к сожалению, пока такого нет.

Почему «Спутник Лайт»? Тут довольно простая причина, даже чисто экономическая. Мы все еще не можем производить «Спутник V» в необходимых количествах. Не побороли мы проблему со второй дозой, которая растет очень медленно.

Поясню, что «Спутник V» состоит из двух векторов — аденовирусов 26-го типа (первая доза) и 5-го типа (вторая доза). 5-й тип растет гораздо хуже, чем 26-й, до сих пор. У нас перекос в сторону первой дозы. Именно поэтому первая доза была зарегистрирована отдельно как препарат «Спутник Лайт».

Мы можем посмотреть все, что у нас есть по «Спутнику Лайт», а это, например, масштабные аргентинские исследования, — они изучали первую дозу «Спутника V», поскольку вторую им не успевали поставлять, и получилось довольно неплохо. Защита от симптоматических случаев — 75–76 процентов, и это очень неплохо с учетом того, что у привитых ковид протекает несравнимо легче, чем у непривитых.

Поэтому на сегодня схема следующая: если человек переболел, ему желательно привиться «Спутником V» через полгода. И спустя полгода после вакцинации человеку желательно привиться «Спутником Лайт». На долгое время это будет наша единственная доступная вакцина.

«Официальную статистику надо умножать на шесть-семь»

— На ваш взгляд, насколько статистика по заболеваемости расходится с реальными цифрами? Даже в Госдуме усомнились в данных по Татарстану, где на 4 млн населения еще недавно выявляли по 60 случаев ковида в день (сейчас — уже более 80)…

— Чтобы сказать точно, нужна альтернативная система сбора статистики, а ее нет. Так что мы можем оценивать только по некоторым косвенным вещам очень примерно. Важно понимать, что статистика по заболеваемости, которую мы видим — это положительные ПЦР-тесты. Управлять ей очень легко — мы просто уменьшаем количество проводимых тестов, и все — заболеваемость падает. Если мы увеличиваем количество проводимых тестов — заболеваемость сразу будет расти. Все просто.

И так во всем мире. У нас есть некий предел загрузки лабораторий, и когда он достигается, — мы упираемся в полочку по заболеваемости. Потому что новых случаев просто не будет, их не успеют протестировать. То есть это даже не вопрос того, что кто-то что-то намеренно искажает. Хотя и это тоже есть. Но первое, что мы спрашиваем — процент охвата тестами населения…

— Татарстан входит в топ-15 регионов России по количеству проводимых ПЦР-исследований…

— Хорошо, если так. Значит, может быть, в Татарстане с заболеваемостью не все так страшно и ужасно. Я не исключаю этого. Все регионы разные. Есть регионы, куда традиционно стремится просто гигантский поток туристов — тот же Краснодарский край летом захлебывался, что там творилось с коронавирусом! Да и сейчас не сильно легче. Они стараются вводить ограничения. Калининград внезапно превратился в невероятно туристический регион — в этом сезоне туда просто полстраны полетело. Они вводят QR-коды, берут опыт Москвы. Видимо, Татарстан не настолько густонаселен по плотности населения, и миграция между регионами там, видимо, поменьше. Хотя, с другой стороны, Казань — транспортный хаб и туристический регион…

Фото: Максим Платонов

Статистика по заболеваемости, которую мы видим — это положительные ПЦР-тесты. Управлять ей очень легко — мы просто уменьшаем количество проводимых тестов, и все — заболеваемость падает. Если мы увеличиваем количество проводимых тестов — заболеваемость сразу будет расти. Все просто

В любом случае, некие ориентиры по статистике есть. Считается, что официальную статистику надо умножать на шесть-семь. То есть только каждый 7-й заболевший попадает в официальную статистику по заболеваемости.

Тут еще вопрос в том, что тестирование — это, безусловно, здорово. Но там присутствует ярко выраженный человеческий фактор. Для достоверного результата важно правильно брать мазок. Я очень редко вижу, когда берут мазки правильно. Если взять мазок неправильно — с высокой вероятностью он будет ложноотрицательным. Если прикидывать ситуацию на коллектив моей супруги, где она работала в прошлом году, то так и получится: переболевших много, но официально зарегистрирован только каждый 7-й.

«Основное, почему мы теряем людей — потому что они не привиты»

— Даже если брать данные официальной статистики, сейчас смертность от ковида в России приближается к трем процентам. Это связано с приходом «дельты»?

— И с этим в том числе. Если посмотреть по темпам прироста летальных исходов, мы будем на одном из первых мест в мире, если не на первом вообще. Да, «дельта» передается намного лучше, чем исходный штамм, и это очень сильно влияет на летальность. И состояние пациента утяжеляется намного быстрее. Раньше человек мог лежать в стационаре и за неделю дойти с КТ-1 до КТ-4. А сегодня он утром поступает с КТ-1, а уже вечером у него — КТ-4.

Можно рассуждать сколько угодно на эту тему, но основное, почему мы теряем людей — это потому, что они не привиты. Мы можем взять пример Великобритании, где в сутки заболевает гораздо больше людей — под 40 тысяч инфицированных в сутки. Но при этом летальных исходов у них 150, а у нас — под тысячу в сутки. Вот разница между страной, которая привита основательно и которая практически не привита. Разница в летальности. Да, там большое количество случаев заражения, но на фоне вакцинации болезнь течет легче, и привитые люди не попадают в госпитали, не занимают койки в реанимации и не умирают.

— Все-таки с чем вы связываете столь низкий процент вакцинации у нас? С пофигизмом?

— Да, именно с ним и связываю. Срабатывает наше традиционное: «А и хрен с ним, ну и ладно». Многие надеются, что ковид их не затронет или они переболеют в легкой форме. Это такой абсолютный инфантилизм — детский сад, никакой ответственности.

«Сейчас ковид — основная причина смерти»

— Если бы власти открыли реальную статистику — с количеством заболевавших, умирающих, это бы как-то изменило ситуацию?

— Не думаю. Людей уже этим не напугать. Единственное, что может напугать людей — если ковид настолько изменится, что инфицированные начнут падать на улице в судорогах, у них из глаз пойдет кровь, будет фонтаном идти рвота, человек начнет разлагаться на месте, покрываться ужасными струпьями. Только это хоть как-то может сподвигнуть людей вакцинироваться. Почему так быстро избавились от натуральной оспы? Просто-напросто она очень яркая, «красивая» и убедительная в этом смысле. До сих пор огромное количество людей думают, что от гриппа умирает больше людей, чем от ковида. Хотя ковид абсолютно все рекорды побил, перекрыл все болезни и сейчас это основная причина смерти — по крайне мере, в нашей стране точно. Я думаю, даже сердечно-сосудистые заболевания ковид вытеснит по смертности, хотя это традиционно у нас было на вершине топа.

Получается, что я и мои коллеги уговариваем людей: «Пожалуйста, привейтесь и живите». Но они отвечают: «Нет, мы хотим умереть и прихватим в собой вон того парня и тех бабушек». Это ужас, в голове просто не укладывается. Люди отказываются жить.

Фото: Максим Платонов

До сих пор огромное количество людей думают, что от гриппа умирает больше людей, чем от ковида. Хотя ковид абсолютно все рекорды побил, перекрыл все болезни и сейчас это основная причина смерти — по крайне мере, в нашей стране точно

«Не отдам ребеночка, пусть его лучше заберет ковид, он естественный, он натуральный»

— Может быть, еще дело в том, что ковид пока не особо затрагивает детей?

— И до детей дойдет. Действительно, генетические варианты, которые есть сейчас, более-менее не действуют на детей. Но надо понимать, что дети тоже умирают от инфекции, в XXI веке! Это полнейший нонсенс. Пока ковид огромной опасности для детей не представляет, но мы делаем все для того, чтобы начал представлять. Мы делаем все для того, чтобы он ушел в детей и там стал более убойным, с более мощным распространением и клиническими проявлениями.

Хорошо, что дети сейчас тяжело не болеют. Но они — уникальные социальные переносчики, «топливо» любой пандемии. Они быстро этот вирус подхватят, принесут с собой, поделятся с пожилыми родственниками. Именно поэтому во всем мире так активно стали разрабатывать детские вакцины.

У нас закончены клинические исследования «Спутника» для детей, поданы документы на его регистрацию, и скоро он появится в доступе. Но как вы думаете, им будут прививать детей? Я прямо гарантирую, что будет еще хуже, чем со взрослыми. Будет до драки: «Не отдам ребеночка, пусть его лучше заберет ковид, он естественный, он натуральный».

— Со скольки лет можно будет прививать детей «Спутником»?

— Пока с 12. Чтобы снизить возрастной порог, нужно провести клинические исследования в этой возрастной группе. А чтобы получить разрешение, там такая бюрократия и этические препоны, что их очень тяжело преодолеть. Но я надеюсь, что это будет сделано. А иначе как без этого? Мы можем защищать только новорожденных, прививая матерей, беременных. Во всем мире привито огромное количество беременных. И дети рождаются с антителами. А у нас беременные размышляют: «О, последствия вакцинации проявятся через 100 лет, мы умрем, и все из-за вакцины».

Беременные всегда были группой риска. Это прекрасное состояние сопровождается естественным временным иммунодефицитом — нужно, чтобы материнский организм не отторгал ребенка, поэтому возникает состояние естественного временного иммунодефицита, и этим отлично пользуется коронавирус.

«Грипп и ковид могут прийти вдвоем и каждый забрать свое»

— В прошлом сезоне гриппа не было. Это связано с тем, что коронавирус вытеснил грипп?

— Не так. Жесткие меры, принятые против коронавируса, оказались эффективными и против гриппа. А сейчас, поскольку меры ослабели, грипп возвращается. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что в этом году сезон гриппа будет. Он, конечно, ожидается не такой мощный, как обычно, потому что некоторые ограничительные мероприятия остались, и они сказываются на эпидситуации по гриппу. Но неприятная новость связана с тем, что и грипп, и коронавирус могут сосуществовать в одном организме. Они не конкурируют между собой. Они могут прийти вдвоем и каждый забрать свое. Я гарантирую — человеку это не понравится.

Но есть вирусы, которые нам помогают — риновирусы. Они конкурируют с коронавирусом внутри организма и очень успешно вытесняют. Если человек болеет риновирусом, скорее всего, он не подцепит коронавирус. Но это не означает, что нужно постоянно болеть риновирусом, спасаясь от ковида. Не получится — это очень короткое заболевание, буквально на 3—5 дней. Риновирус не вызывает летальных исходов. Но после перенесенного заболевания у нас к нему возникает временный иммунитет. Так что мы не сможем в течение сезона болеть риновирусом, чтобы не заразиться ковидом.

Фото: Ринат Назметдинов

И грипп, и коронавирус могут сосуществовать в одном организме. Они не конкурируют между собой. Они могут прийти вдвоем и каждый забрать свое. Я гарантирую — человеку это не понравится

«Пока что у меня полное ощущение катастрофы»

— Считается, что со временем вирус должен становиться более заразным, но менее смертельным, чтобы не убивать своих жертв. Почему коронавирус выбивается из этого сценария?

— Та же «дельта» выбивается из этой логики. Это нам бы хотелось, чтобы так происходило. На самом деле вирусу все равно. Если у него есть огромная кормовая база, а она невероятно гигантская, — то ему все равно. Он может и убивать — да, эти ветки будут погибать. Но остальные будут выживать, и их будут миллионы. И я бы не сказал, что нынешняя «волна» будет последней. Никаких предпосылок к этому пока нет.

— Учитывая наше раздолбайство, у вас пессимистичный настрой по поводу дальнейшего течения пандемии?

— Пока что у меня полное ощущение катастрофы и довольно грустной перспективы.

— Что все мы умрем?

— Нет, не все. Некоторые выживут. Понятно, что умерших среди вакцинированных будет меньше. Но они тоже умрут. И это самое грустное — люди, которые все делали как положено: соблюдали санитарно-эпидемические требования, прививались, тоже могут умереть. Такого быть не должно в принципе.

Люди в XXI веке не должны умирать от инфекций так масштабно. Все пока выглядит очень пессимистично. Чем дальше — тем хуже.

Но может быть, когда-нибудь мы с этой ситуацией справимся. Есть разные варианты, чем это может закончиться. Посмотрим. Человечество всегда справлялось с подобными вызовами. Вопрос — какой ценой. Как жизнь мы на планете останемся. Вопрос — в каком количестве и кто именно.