Ученый заявил об эволюции COVID-19 в теле китайского шахтера в 2012 году

Фото: Максим Платонов

Коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Образцы его вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, сообщает «РИА Новости».

— Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки, — сообщил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.

Фото: realnoevremya.ru

Ряд исследователей США и Великобритании считают, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В июне доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса.



Алексей Нечаев