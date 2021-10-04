Главное о коронавирусе на 4 октября: низкие темпы вакцинации в РТ, механизмы противодействия новым вирусам
Минниханов поручил усилить работу по вакцинации
В Татарстане зарегистрировано 70 заболевших COVID-19. Всего на 4 октября в республике зарегистрировали 27 331 случай заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровело 23 358 человек, в том числе 27 — за последние сутки. Умерло 757 человек.
- Член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный, говоря о данных по заболеваемости коронавирусом, упомянул Татарстан и выразил мнение, что власти региона занижают ежедневную статистику по заболевшим. «Я никогда не поверю. Когда вокруг все горит, вокруг сотни заболевших, а в Татарстане 60 за прошедший день. Потом врать продолжают, изображать эффективность продолжают, а по этому поводу не принимаются соответствующие меры», — сказал он.
- В Татарстане подтвердилось еще шесть случаев смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе республики. От инфекции скончались женщина 1937 года рождения и пятеро мужчин 1933, 1938, 1955, 1960 и 1988 годов рождения. Всего в республике подтвердились 757 летальных случаев.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на утренней планерке поставил задачу перед штабом и руководителями министерств и ведомств усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности. Особенно Минниханова волнует вопрос низких темпов вакцинации среди татарстанцев старше 60 лет. Эта группа риска, у которой, как правило, болезнь протекает тяжелее и много летальных исходов. Сегодня среди этой категории граждан привиты только 23,5%.
Массового локдауна в школах не будет
За последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай коронавируса, выздоровели 14 526 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 612 317 человек, а выздоровевших — до 6 740 491 человека.
Зафиксировано 883 смерти. За весь период в России от коронавируса умер 210 801 человек.
- В двух третях российских регионов наблюдается всплеск числа инфицированных, регионы вводят антиковидные ограничения. В ковидных госпиталях заканчиваются резервные койко-места под прием пациентов. Регионы вводят новые ограничения: в Пермском крае с сегодняшнего дня для посещения общественных мест придется предъявить QR-код сертификата вакцинированного или свежие результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часов. QR-коды вводит Удмуртия. Там вновь закрыты фуд-корты, а на входе в действующие пока еще учреждения опять обязательное измерение температуры посетителей. Та же картина в Ульяновской области. С 1 ноября двери учреждений общепита, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров и спортзалов, бассейнов, кинотеатров и других мест массового пребывания людей будут открываться только перед теми, кто привит, имеет подтверждение о том, что переболел COVID-19, или не позднее, чем за трое суток до посещения, сделал тест. Готовится к тому, чтобы ввести QR-коды, Самара. В Саратовской области вернули удаленку для беременных женщин, работающих в госучреждениях, и школьников. Там, как и в Башкортостане, под запретом массовые мероприятия. В Свердловской области вакцинация обязательна для работников сфер образования, обслуживания, служащих государственных и муниципальных структур.
- Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что массового закрытия школ на фоне заболеваемости коронавирусом не планируется, в системе образования не будет локдауна. «Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация», — сказал он. Из-за коронавируса в России закрыты 0,1% школ, добавил министр.
- Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что специалисты не могут прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом. «Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он.
- Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше. «При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше», — отметил эксперт.
- Кроме того, он рассказал, что потеря обоняния не является основным симптомом новой коронавирусной инфекции, она может появиться и на 10-й день заболевания. При этом при штамме «дельта» число пациентов, у которых обоняние вовсе не пропадает, увеличилось. Эксперт также добавил, что по первым признакам заболевания дифференцировать грипп и коронавирус очень сложно.
- Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли. «SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», — сказала она. Помимо SARS-СoV-2, в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в РФ, добавила эксперт.
- Москвичи старше 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат подарочные наборы, их уже выдали более чем 200 тыс. человек. Коробка «С заботой о здоровье» предназначена для сделавших один компонент прививки до 31 декабря 2021 года и завершивших процедуру впоследствии, а также для тех, кто пройдет ее повторно до конца года.
Демонстрация против COVID-пропусков в Амстердаме
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 234 922 304 человека, 4 801 753 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 683 076). На второй строчке — Индия (33 834 702), на третьей — Бразилия (21 468 121), на четвертой — Россия (7 474 850, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 120 214).
Больше всего смертей зафиксировано в США (701 170). За ними следуют Бразилия (597 948), Индия (448 997), Мексика (278 806), Россия (206 179) и Перу (199 423).
- Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Нидерландов Амстердама, протестуя против введения правительством обязательного предъявления COVID-пропусков для посещения общественных мест. К массовой демонстрации в Амстердаме призвала организация «Вместе за Нидерланды». Протестующие скандировали лозунги «Свободу» и «Сколько раз мы должны вакцинироваться, чтобы положить конец лжи о коронавирусе?».
- Несмотря на самые высокие показатели вакцинации в стране, в большинстве штатов Новой Англии (США) фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19 дельта-штамма среди населения. В больницах по всему региону открываются отделения интенсивной терапии. Нехватка персонала начинает сказываться на уходе за больными. Власти настоятельно просят непривитых сделать прививки.
- Полная вакцинация от коронавируса станет требованием для лиц, не являющихся гражданами Новой Зеландии, прибывающих в страну с 1 ноября 2021 года, заявил министр по борьбе с COVID-19 в стране Крис Хипкинс. Прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления.
- Власти Катара включили российскую вакцину против нового коронавируса «Спутник V», а также препарат китайской фирмы Sinovac в список одобренных для прибывающих на территорию эмирата, говорится в заявлении катарского Минздрава. Подданным и резидентам эмирата, а также иностранцам перед поездкой в Катар по-прежнему нужно заполнять регистрационный лист на сайте Минздрава.
- Медики в Белоруссии начнут прививать беременных женщин китайской вакциной Vero Cell производства корпорации Sinopharm. Об этом в воскресенье сообщила первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан. В отношении ревакцинации Богдан сказала, что в настоящее время для основной массы населения республики еще не прошло достаточно времени для ее проведения.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе выступления на Международном форуме науки и технологий в обществе назвал необходимость инвестиций в биомедицинские исследования и роль социальных медиа двумя важными уроками, извлеченными из пандемии коронавируса. «Все понимают важность инвестиций в науку, но именно инвестиции в биомедицинские исследования являются тем важным моментом, который позволит разрабатывать меры в короткое время. Другой важный урок — это роль социальных медиа, которые, на мой взгляд, имеют как положительную, так и отрицательную сторону. Все мы видим позитивный эффект от быстрого распространения информации, однако вместе с этим есть и риск, когда происходит дезинформация», — сказал он.
- Китай предложил создать международные механизмы противодействия новым вирусам. «Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией, (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)»,— заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/227629-glavnoe-o-koronaviruse-na-4-oktyabrya-antikovidnye-mery-v-rossii - о, есть на свете светлые головы