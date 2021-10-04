Главное о коронавирусе на 4 октября: низкие темпы вакцинации в РТ, механизмы противодействия новым вирусам

Фото: Ринат Назметдинов

Минниханов поручил усилить работу по вакцинации

В Татарстане зарегистрировано 70 заболевших COVID-19. Всего на 4 октября в республике зарегистрировали 27 331 случай заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровело 23 358 человек, в том числе 27 — за последние сутки. Умерло 757 человек.

Член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный, говоря о данных по заболеваемости коронавирусом, упомянул Татарстан и выразил мнение, что власти региона занижают ежедневную статистику по заболевшим. «Я никогда не поверю. Когда вокруг все горит, вокруг сотни заболевших, а в Татарстане 60 за прошедший день. Потом врать продолжают, изображать эффективность продолжают, а по этому поводу не принимаются соответствующие меры», — сказал он.

В Татарстане подтвердилось еще шесть случаев смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе республики. От инфекции скончались женщина 1937 года рождения и пятеро мужчин 1933, 1938, 1955, 1960 и 1988 годов рождения. Всего в республике подтвердились 757 летальных случаев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на утренней планерке поставил задачу перед штабом и руководителями министерств и ведомств усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности. Особенно Минниханова волнует вопрос низких темпов вакцинации среди татарстанцев старше 60 лет. Эта группа риска, у которой, как правило, болезнь протекает тяжелее и много летальных исходов. Сегодня среди этой категории граждан привиты только 23,5%.

Фото: Максим Платонов

Массового локдауна в школах не будет

За последние сутки в России выявлен 25 781 новый случай коронавируса, выздоровели 14 526 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 612 317 человек, а выздоровевших — до 6 740 491 человека.



Зафиксировано 883 смерти. За весь период в России от коронавируса умер 210 801 человек.

В двух третях российских регионов наблюдается всплеск числа инфицированных, регионы вводят антиковидные ограничения. В ковидных госпиталях заканчиваются резервные койко-места под прием пациентов. Регионы вводят новые ограничения: в Пермском крае с сегодняшнего дня для посещения общественных мест придется предъявить QR-код сертификата вакцинированного или свежие результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часов. QR-коды вводит Удмуртия. Там вновь закрыты фуд-корты, а на входе в действующие пока еще учреждения опять обязательное измерение температуры посетителей. Та же картина в Ульяновской области. С 1 ноября двери учреждений общепита, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров и спортзалов, бассейнов, кинотеатров и других мест массового пребывания людей будут открываться только перед теми, кто привит, имеет подтверждение о том, что переболел COVID-19, или не позднее, чем за трое суток до посещения, сделал тест. Готовится к тому, чтобы ввести QR-коды, Самара. В Саратовской области вернули удаленку для беременных женщин, работающих в госучреждениях, и школьников. Там, как и в Башкортостане, под запретом массовые мероприятия. В Свердловской области вакцинация обязательна для работников сфер образования, обслуживания, служащих государственных и муниципальных структур.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что массового закрытия школ на фоне заболеваемости коронавирусом не планируется, в системе образования не будет локдауна. «Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация», — сказал он. Из-за коронавируса в России закрыты 0,1% школ, добавил министр.



Фото: novochvedomosti.ru

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что специалисты не могут прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом. «Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он.

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше. «При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше», — отметил эксперт.

Фото: labtrends.ru

Кроме того, он рассказал, что потеря обоняния не является основным симптомом новой коронавирусной инфекции, она может появиться и на 10-й день заболевания. При этом при штамме «дельта» число пациентов, у которых обоняние вовсе не пропадает, увеличилось. Эксперт также добавил, что по первым признакам заболевания дифференцировать грипп и коронавирус очень сложно.

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли. «SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», — сказала она. Помимо SARS-СoV-2, в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в РФ, добавила эксперт.

Москвичи старше 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат подарочные наборы, их уже выдали более чем 200 тыс. человек. Коробка «С заботой о здоровье» предназначена для сделавших один компонент прививки до 31 декабря 2021 года и завершивших процедуру впоследствии, а также для тех, кто пройдет ее повторно до конца года.

Фото: echochel.ru

Демонстрация против COVID-пропусков в Амстердаме



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 234 922 304 человека, 4 801 753 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 683 076). На второй строчке — Индия (33 834 702), на третьей — Бразилия (21 468 121), на четвертой — Россия (7 474 850, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 120 214).



Больше всего смертей зафиксировано в США (701 170). За ними следуют Бразилия (597 948), Индия (448 997), Мексика (278 806), Россия (206 179) и Перу (199 423).

Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Нидерландов Амстердама, протестуя против введения правительством обязательного предъявления COVID-пропусков для посещения общественных мест. К массовой демонстрации в Амстердаме призвала организация «Вместе за Нидерланды». Протестующие скандировали лозунги «Свободу» и «Сколько раз мы должны вакцинироваться, чтобы положить конец лжи о коронавирусе?».

Фото: скриншот видео

Несмотря на самые высокие показатели вакцинации в стране, в большинстве штатов Новой Англии (США) фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19 дельта-штамма среди населения. В больницах по всему региону открываются отделения интенсивной терапии. Нехватка персонала начинает сказываться на уходе за больными. Власти настоятельно просят непривитых сделать прививки.

Полная вакцинация от коронавируса станет требованием для лиц, не являющихся гражданами Новой Зеландии, прибывающих в страну с 1 ноября 2021 года, заявил министр по борьбе с COVID-19 в стране Крис Хипкинс. Прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления.

Власти Катара включили российскую вакцину против нового коронавируса «Спутник V», а также препарат китайской фирмы Sinovac в список одобренных для прибывающих на территорию эмирата, говорится в заявлении катарского Минздрава. Подданным и резидентам эмирата, а также иностранцам перед поездкой в Катар по-прежнему нужно заполнять регистрационный лист на сайте Минздрава.

Медики в Белоруссии начнут прививать беременных женщин китайской вакциной Vero Cell производства корпорации Sinopharm. Об этом в воскресенье сообщила первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан. В отношении ревакцинации Богдан сказала, что в настоящее время для основной массы населения республики еще не прошло достаточно времени для ее проведения.

Фото: coronavirus2020.kz

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе выступления на Международном форуме науки и технологий в обществе назвал необходимость инвестиций в биомедицинские исследования и роль социальных медиа двумя важными уроками, извлеченными из пандемии коронавируса. «Все понимают важность инвестиций в науку, но именно инвестиции в биомедицинские исследования являются тем важным моментом, который позволит разрабатывать меры в короткое время. Другой важный урок — это роль социальных медиа, которые, на мой взгляд, имеют как положительную, так и отрицательную сторону. Все мы видим позитивный эффект от быстрого распространения информации, однако вместе с этим есть и риск, когда происходит дезинформация», — сказал он.

Китай предложил создать международные механизмы противодействия новым вирусам. «Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией, (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)»,— заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

Алексей Нечаев