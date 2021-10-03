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Проценко заявил о невозможности прогнозов развития пандемии COVID-19

18:06, 03.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Проценко заявил о невозможности прогнозов развития пандемии COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Специалисты не могут прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В России впервые с начала пандемии коронавируса число летальных исходов из-за COVID-19 за неделю превысило 6 тысяч.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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