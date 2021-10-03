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В Минпросвещения не планируют массового закрытия школ из-за COVID-19

14:38, 03.10.2021
В Минпросвещения не планируют массового закрытия школ из-за COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Массового закрытия школ на фоне заболеваемости коронавирусом не планируется, в системе образования не будет локдауна, заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация», — приводит его слова ТАСС.

Министр отметил, что из-за коронавируса в России закрыты 0,1% школ. Каждый регион принимает решение в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование

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