В Минпросвещения не планируют массового закрытия школ из-за COVID-19

Массового закрытия школ на фоне заболеваемости коронавирусом не планируется, в системе образования не будет локдауна, заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.



«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация», — приводит его слова ТАСС.

Министр отметил, что из-за коронавируса в России закрыты 0,1% школ. Каждый регион принимает решение в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко