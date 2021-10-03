В Минпросвещения не планируют массового закрытия школ из-за COVID-19
Массового закрытия школ на фоне заболеваемости коронавирусом не планируется, в системе образования не будет локдауна, заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.
«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация», — приводит его слова ТАСС.
Министр отметил, что из-за коронавируса в России закрыты 0,1% школ. Каждый регион принимает решение в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
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