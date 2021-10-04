В России коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей не обнаружен

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли, пишет «РИА Новости».



— SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли, — сказала она.

Эксперт рассказала, что, помимо SARS-СoV-2, в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в РФ. В России они пока мало исследованы, добавила она.

Летом ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире. Его обычно выявляют у летучих лисиц и мышей. Вирус передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного: уровень летальности достигает от 40 до 75%.

Алексей Нечаев