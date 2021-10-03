В Комитете Госдумы по здравоохранению не поверили данным Татарстана по заболеваемости в сутки

Член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва», говоря о данных по заболеваемости коронавирусом, упомянул Татарстан и выразил мнение, что власти региона занижают ежедневную статистику по заболевшим.



«Я никогда не поверю. Когда вокруг все горит, вокруг сотни заболевших, а в Татарстане 60 за прошедший день. Потом врать продолжают, изображать эффективность продолжают, а по этому поводу не принимаются соответствующие меры», — сказал он.

По его словам, низкие темпы вакцинации в стране сохраняются из-за недоверия населения властям, в том числе это происходит из-за заниженных цифр по заболеваемости.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировали 71 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике выявили 27 261 случай коронавируса.

В России впервые с начала пандемии коронавируса число летальных исходов из-за COVID-19 за неделю превысило 6 тысяч.

Маргарита Головатенко