В Татарстане от COVID-19 умерли еще 6 человек
В Татарстане подтвердилось еще шесть случаев смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе республики.
От инфекции скончались женщина 1937 года рождения и пятеро мужчин 1933, 1938, 1955, 1960 и 1988 годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Всего в Татарстане по состоянию на 3 октября подтвердились 757 летальных случаев.
Сегодня в Татарстане зарегистрировали 71 новый случай COVID-19.
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