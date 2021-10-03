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В Татарстане от COVID-19 умерли еще 6 человек

18:20, 03.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от COVID-19 умерли еще 6 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердилось еще шесть случаев смерти от коронавируса, сообщили в оперштабе республики.

От инфекции скончались женщина 1937 года рождения и пятеро мужчин 1933, 1938, 1955, 1960 и 1988 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в Татарстане по состоянию на 3 октября подтвердились 757 летальных случаев.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане зарегистрировали 71 новый случай COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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