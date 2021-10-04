Эксперт заявил о повышенном риске заболевания ОРВИ после COVID-19

Фото: Максим Платонов

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения ОРВИ становится выше, пишет ТАСС.

— При ковиде возможны длительные осложнения и снижение всех факторов иммунной защиты, поэтому многие иммунологи считают, что некоторым переболевшим может потребоваться иммунокоррекция. COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше, — сказал эксперт.

Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что в Москве заболевшие ОРВИ теперь должны соблюдать режим самоизоляции. Все случаи ОРВИ теперь рассматриваются как потенциальный COVID-19.

Алексей Нечаев