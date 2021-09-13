Главное за выходные: отопительный сезон в Татарстане, новый мост через Волгу
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 13 сентября:
- Отопительный сезон начался в 22 районах Татарстана. Уже работают 667 котельных, это пятая часть от общего их количества в республике. В Татарстане тепло уже дали в 1 763 многоквартирных домах (10%), 737 школах и садиках (22%), 388 больницах и поликлиниках (19%), 308 объектах культуры (15%), 37 спортивных комплексах (15%) и 35 объектах соцзащиты (20%). Президент Татарстана поручил обеспечить оперативную подачу тепла в жилые дома.
- Тимур Сулейманов назначен министром по делам молодежи Татарстана. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.
С 2018 года Сулейманов был первым замминистра по делам молодежи РТ. Дамир Фаттахов стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи.
- На трассе М-12 в Татарстане через Волгу построят мост протяженностью 3 362 метра и весом примерно 45 тыс. тонн. Он станет частью самого крупного инженерного сооружения на автомагистрали. Мост планируется построить за 32 месяца. Для этого на объект привлекли 1 040 трудовых ресурсов.
- На учениях «Запад-2021» российские военные применили робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами. Боевые роботы «Платформа-М» были успешно применены мотострелками и десантниками, которые руководили процессом дистанционно. Их использовали для осуществления разведки и организации проходов в полях, заминированных условными боевиками.
- Казанский ватерпольный клуб «Синтез» разгромил ЦОП Москомспорта. Стартовый поединок перенесенного 5-го тура в Москве закончился со счетом 15:5 в пользу казанцев. Первый игровой отрезок казанцы выиграли со счетом 6:1. Во втором тайме команды обменялись голами и на большой перерыв ушли при счете 7-2 в пользу казанцев. Третий — единственный период, который остался за хозяевами бассейна, москвичи забросили на один мяч больше, чем наши ватерполисты.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, если будет отвечать интересам обоих государств. По его словам, суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа». Союзные программы России и Белоруссии содержат именно те решения, которые направлены на достижение этой цели.
- Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. По данным источника, самолет разрушился при посадке в тайге. В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области сообщили, что он упал с низкой высоты. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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