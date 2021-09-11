Отопительный сезон начался в 22 районах Татарстана

Фото: Максим Платонов

К сегодняшнему дню постановления о начале отопительного периода приняты уже в 22 районах республики. Пуск тепла в Татарстане начали с 6 сентября. Уже работают 667 котельных, это пятая часть от общего их количества в республике. Об этом рассказал на сегодняшнем совещании Марат Айзатуллин, глава Минстроя Татарстана. Напомним, отопительный сезон, по нормативам, начинается, если шесть дней подряд среднесуточная температура на улице ниже 8 градусов.

В Татарстане тепло уже дали в 1 763 многоквартирных домах (10%), 737 школах и садиках (22%), 388 больницах и поликлиниках (19%), 308 объектах культуры (15%), 37 спортивных комплексах (15%) и 35 объектах соцзащиты (20%).

Рустам Минниханов поручил ответственным лицам (главам районов, энергетикам, руководителям из сферы ЖКХ) обеспечить оперативную подачу тепла. «Детсады, больницы, социальные учреждения, а также жилые дома. В этой работе никаких упущений быть не должно», — сказал президент Татарстана.

Людмила Губаева