На трассе М-12 в Татарстане построят мост через Волгу протяженностью более 3 км

Фото: госкомпания "Автодор"

На трассе М-12 в Татарстане через Волгу построят мост протяженностью 3362 метра и весом примерно 45 тыс. тонн. Он станет частью самого крупного инженерного сооружения на автомагистрали, сообщили «Реальному времени» в госкомпании «Автодор».

Мост планируется построить за 32 месяца. Для этого на объект привлекли 1 040 трудовых ресурсов.

Фото: госкомпания «Автодор»

Первый блок металлоконструкций пролетного строения моста уже доставили к месту его строительства. Он весит 26 тонн.

Фото: госкомпания «Автодор»

Для прохода судов по Волге предусмотрены специальные хода. Основной судовой ход расположен в двух пролетах с подмостовым габаритом не менее 140х17 м каждый. Вспомогательный находится аналогично в двух пролетах. Его размеры — 80х10,5 м каждый.

Фото: госкомпания «Автодор»

Новая скоростная дорога Москва — Казань — Екатеринбург позволит сократить время пути в два раза. Вместо 35 часов, которые нужно потратить на дорогу сегодня, преодолеть путь можно будет за 17,5 часа при скорости не менее 110 км.

В компании «Автодор» сообщили, что участок нового строительства Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км трассы М-12 от Москвы до Казани, будет платным.



Татьяна Демина