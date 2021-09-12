Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. Информацию подтвердили в МЧС.

По данным источника, самолет разрушился при посадке в тайге. В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области сообщили, что он упал с низкой высоты.

На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа. По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека выжили. Один пассажир находится в критическом состоянии. Еще 11 человек зажаты в салоне самолета, пишет «Интерфас».

В 2016 году в Иркутской области разбился самолет Ил-76 с 10 членами экипажа на борту. Обломки судна удалось обнаружить в ночь на 3 июля. Когда спасатели прибыли на место, они пришли к выводу, что в катастрофе погибли все 10 членов экипажа, находившихся на борту. В МЧС России по итогам промежуточного расследования рассказали, что причинами крушения самолета стала ограниченная видимость и высокая турбулентность.



Татьяна Демина