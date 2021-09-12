В Кремле заявили, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна

Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, если будет отвечать интересам обоих государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа». Союзные программы России и Белоруссии содержат именно те решения, которые направлены на достижение этой цели, заявил Песков.

«Здесь все очень просто. Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, то, что диктует логика», — цитирует его ТАСС.

Напомним, 9 сентября Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ. Они нацелены на унификацию законодательства двух государств в различных областях экономики и выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов. Они предусматривают создание единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства РФ и РБ, на котором стороны намерены утвердить программы, должно состояться до конца 2021 года.



Кроме того, Путин заявил, что в будущем возможно формирование союзного парламента России и Белоруссии. Однако этот вопрос президенты двух стран пока не обсуждали.

В Кремле после встречи Путина и Лукашенко заявили, что интеграция России и Белоруссии продолжится в соответствии с интересами двух государств.



Татьяна Демина