Президент Татарстана поручил обеспечить оперативную подачу тепла в жилые дома

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить оперативную подачу тепла в жилые дома, детские сады, больницы и социальные учреждения республики. Указанию дано главам муниципалитетов и руководителям предприятий энергетики и ЖКХ.

«В этой работе никаких упущений быть не должно», — заявил Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

Отопительный сезон должен начаться на шестой день периода, в котором среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8°С, сообщает пресс-служба президента Татарстана. К нему готова 3 261 котельная. Остается подготовить 6 объектов в двух муниципальных образованиях республики.

Фото: Олег Тихонов (архив)

К сегодняшнему дню постановления о начале отопительного периода приняты уже в 22 районах Татарстана. Пуск тепла в республике начали с 6 сентября. Уже работают 667 котельных, это пятая часть от общего их количества в регионе.



Татьяна Демина