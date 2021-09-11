Российские военные протестировали боевых роботов с гранатометами на учениях «Запад-2021»

На учениях «Запад-2021» российские военные применили робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, сообщает «РИА Новости».

Боевые роботы «Платформа-М», вооруженные гранатометами и автоматом Калашникова, были успешно применены мотострелками и десантниками, которые руководили процессом дистанционно. Их использовали для осуществления разведки и организации проходов в полях, заминированных условными боевиками.

В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм» — он предназначен для боя в городе. Разработкой занимается научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Отмечается, что создаются машины с разными боевыми модулями и пункт управления ими. У машин будет присутствовать модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием.



Алексей Нечаев