Казанский ватерпольный клуб «Синтез» разгромил ЦОП Москомспорта со счетом 15:5

Фото: пресс-служба "Синтеза"

Казанский ватерпольный клуб «Синтез» разгромил ЦОП Москомспорта. Стартовый поединок перенесенного 5 тура в Москве закончился со счетом 15:5 в пользу казанцев, сообщает пресс-служба клуба.

Первый первый игровой отрезок казанцы выиграли со счетом 6:1. Во втором тайме команды обменялись голами, и на большой перерыв ушли при счёте 7-2 в пользу казанцев. Третий — единственный период, который остался за» хозяевами бассейна», москвичи забросили на 1 больше, чем наши ватерполисты.

Самым результативным игроком матча стал Адель Латыпов, забросивший 4 мяча в ворота соперника.

Завтра, 13 сентября, в Москве пройдёт повторный поединок. Он начнется в 12:30.