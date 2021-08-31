Главное за выходные: сахар попал в списки для проведения госинтервенций, «настоящая осень»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 31 августа:
- Правительство России внесло сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, которые используются как инструмент регулирования цен и поддержки производителей. Как объяснили в пресс-службе кабмина, когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд обновленных объектов в Казани. За выходные он посетил обновленный парк «Малое Чайковое озеро», крытый комплекс экстрим-парка «Урам», осмотрел два новых участка набережной Казанки, а также оценил готовность казанской гимназии №175 к новому учебному году.
- В Приволжском районе Казани ко Дню города и Республики на Оренбургском тракте запустили движение по разворотному узлу. Разворотный узел — это съезд с трассы. Благодаря проходящей под Оренбургским трактом петле можно быстро развернуться в противоположную сторону движения. Такая мера позволит разгрузит въездную часть города.
- В воскресенье в Кабуле прогремел мощный взрыв. Причиной взрыва стала ракетная атака. Инцидент произошел в районе здания аэропорта.
- Синоптик спрогнозировал «настоящую осень» в центральной России. Ожидаются холодные дожди и промозглый северный ветер. Ночью, по прогнозу синоптика, температуры будут держаться на уровне +3°С..+8°С, днем — от +7°С до +12°С, что на 5—7 градусов ниже климатической нормы сентября.
- В Госдуму внесли законопроект о расширении и продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов. Так, граждане смогут легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 года, на участках, на которые у них нет документов.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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