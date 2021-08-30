Минниханов посетил крытый комплекс экстрим-парка «Урам»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил крытый комплекс экстрим-парка «Урам». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Отмечается, что крытая часть экстрим-парка позволит тренироваться весь год. Для Минниханова провели экскурсию. На двух этажах располагаются экстрим-зоны: эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом. Кроме того, там можно посетить центр современной музыки, школу диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерею, лекторий, кафе, зону для отдыха.

Проектировщики создали все необходимые экстрим-зоны, чтобы помочь вырасти новому поколению спортсменов. По набору площадок и качеству спортивной инфраструктуры крытый экстрим-парк «Урам» является уникальным в мировом масштабе.

Экстрим-парк «Урам», расположенный на Кремлевской набережной в Казани — это самый большой экстрим-парк в Европе.



Алексей Нечаев