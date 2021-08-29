В Кабуле прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в воскресенье. Источник «РИА Новости» сообщает, что причиной взрыва стала ракетная атака. Других подробностей пока нет.

По поступающей информации, инцидент, скорее всего, произошел в районе здания аэропорта.

Несколько дней назад в Кабуле были слышны звуки двух взрывов, сообщил телеканал Al Arabiya. До этого сообщилось об одном взрыве и звуках выстрела в афганской столице.