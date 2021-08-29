Синоптик спрогнозировал «настоящую осень» в центральной России

Фото: Максим Платонов (архив)

В следующий четверг, 2 сентября, в центральной части России резко наступит «настоящая осень». Ожидаются холодные дожди и промозглый северный ветер, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дальше, по его словам, будет холодать. Ночью, по прогнозу синоптика, температуры будут держаться на уровне +3°С..+8°С, днем — от +7°С до +12°С, что на 5—7 градусов ниже климатической нормы сентября. «Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод», — подчеркнул Тишковец.

В Северо-Западном федеральном округе будет еще холоднее. Там 3—5 сентября ночные температуры составят около 0...+5 градусов. Местами может пройти мокрый снег с дождем. В частности, в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Коми, на севере Пермского края и Свердловской области, в некоторых других регионах, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Гидрометцентре России вновь прогнозируют заморозки в некоторых регионах Поволжья. На севере округа 30—31 августа температура ночью опустится до -3 градусов.



Татьяна Демина