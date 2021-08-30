В Казани на улице Оренбургский тракт запустили движение по разворотному узлу

В Приволжском районе Казани ко Дню города и республики на Оренбургском тракте запустили движение по разворотному узлу.



Разворотный узел — это съезд с трассы. Благодаря проходящей под Оренбургским трактом петле можно быстро развернуться в противоположную сторону движения. Такая мера позволит разгрузит въездную часть города.

Протяженность участка дороги с тоннелем составляет 1 050 м. Протяженность тоннеля — 34,4 м, ширина — 15 м. На дороге от четырех до шести полос движения.

С 18 августа по Оренбургскому тракту в тестовом режиме открывали новую разворотную петлю. Тогда временные развороты по оси дороги закрыли.

Маргарита Головатенко