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В Казани на улице Оренбургский тракт запустили движение по разворотному узлу

13:39, 30.08.2021 2
В Казани на улице Оренбургский тракт запустили движение по разворотному узлу

В Приволжском районе Казани ко Дню города и республики на Оренбургском тракте запустили движение по разворотному узлу.

Разворотный узел — это съезд с трассы. Благодаря проходящей под Оренбургским трактом петле можно быстро развернуться в противоположную сторону движения. Такая мера позволит разгрузит въездную часть города.

Протяженность участка дороги с тоннелем составляет 1 050 м. Протяженность тоннеля — 34,4 м, ширина — 15 м. На дороге от четырех до шести полос движения.

С 18 августа по Оренбургскому тракту в тестовом режиме открывали новую разворотную петлю. Тогда временные развороты по оси дороги закрыли.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураАвтоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:15
    Вот такой бы разворот или на подобие сделать в Осиново/Залесный вообще идеально будет. без светофора.
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  • Анонимно 14:34
    Так на улице? Или всё таки по тракту?
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