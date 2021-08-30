Президент Татарстана осмотрел два новых участка набережной Казанки
Сегодня в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев осмотрели два новых участка набережной Казанки. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
На участке от Национальной библиотеки РТ до моста «Миллениум» обустроены спортивные площадки и открыто четыре новых прохода с ул. Подлужной.
Кроме того, от кремля до Кировской дамбы организованы удобные пешеходные зоны вдоль воды, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, установлены скамейки и шезлонги, а также проведено озеленение.
До этого Минниханов посетил крытый комплекс экстрим-парка «Урам».
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