Новости экономики

12:58 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Правительство России внесло сахар в список сельхозпродукции для проведения госинтервенций

11:31, 29.08.2021
Правительство России внесло сахар в список сельхозпродукции для проведения госинтервенций
Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России внесло сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, которые используются как инструмент регулирования цен и поддержки производителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке», — объяснили в пресс-службе правительства России. К созданию государственного интервенционного фонда приступят в следующем году.

В мае заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут предупреждала, что цены на сахар в России могут подняться в связи с отставанием сева сахарной свеклы и завершением 1 июля соглашения о фиксации цен.

Татьяна Демина
ЭкономикаОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок