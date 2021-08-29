Правительство России внесло сахар в список сельхозпродукции для проведения госинтервенций

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России внесло сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, которые используются как инструмент регулирования цен и поддержки производителей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке», — объяснили в пресс-службе правительства России. К созданию государственного интервенционного фонда приступят в следующем году.

В мае заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут предупреждала, что цены на сахар в России могут подняться в связи с отставанием сева сахарной свеклы и завершением 1 июля соглашения о фиксации цен.





Татьяна Демина