В Госдуму внесли законопроект о расширении и продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года

Дачную амнистию предлагается продлить до 1 марта 2031 года, заявил Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



Крашенников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистиии расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов.

Так, граждане смогут легализовать дома, построенные до до 14 мая 1998 года на участках, на которые у них нет документов, сообщает ТАСС.

Подробнее о дачной амнистии, причинах ее продления и принципах ее работы — в материале «Реального времени».



Маргарита Головатенко