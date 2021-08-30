Минниханов посетил обновленный казанский парк «Малое Чайковое озеро»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленный парк «Малое Чайковое озеро», расположенный при уникальных озерах между проспектом Фатиха Амирхана и улицами Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева и Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани.



Территория разделена на две очереди — Малое и Большое Чайковые озера. Малое Чайковое озеро используют для отдыха и прогулок пациенты городской больницы и жители близлежащих домов. Большое Чайковое озеро — уникальная неосвоенная природная территория, где гнездятся чайки, обитают колонии крачек.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент оценил реабилитацию пациентов и поговорил с врачами больницы, сообщила руководитель пресс-служба президента РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня Рустам Минниханов посетил гимназию №175 в Казани, где по его поручению проводился капитальный ремонт.

Маргарита Головатенко