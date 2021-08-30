Минниханов оценил готовность казанской гимназии №175 к новому учебному году

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил гимназию №175 в Казани, где по его поручению проводился капитальный ремонт, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Президент республики осмотрел входную группу, актовый зал, столовую и библиотеку. Об особенностях работ рассказали архитекторы. Так, полностью был трансформирован внешний облик гимназии. Библиотека стала еще и коворкингом, местом для проведения встреч.

Большую работу провели с актовым залом. Во внешней части здания гимназии создали сад памяти. В классе на третьем этаже, где произошла трагедия организовали открытое пространство.

В прошлом учебном году в гимназии занимались 1 037 детей, в этом году — 1 054. Сформированы пять первых классов: 1 сентября в гимназию пойдут 145 первоклашек.

Фото: пресс-служба президента РТ

Рустам Минниханов встретился с коллективом, поблагодарил педагогов за их самоотверженный труд. Благодарность за своевременную работу прозвучала и в адрес строителей и спонсоров.

Недавно в гимназии завершилось строительство бассейна. Размер чаши бассейна составил 11,5 х 25,5 м, глубина — от 1,1 до 1,8 метра. При строительстве применялись технологии информационного моделирования. Это позволило принимать максимально оптимизированные решения в сжатые сроки. «Реальное время» публиковало фотографии, бассейна в казанской гимназии №175.

Маргарита Головатенко