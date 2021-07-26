Главное за выходные: перенос переписи населения, победы России на Олимпиаде, «Рубин» обыграл «Спартак»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 26 июля:
- На Олимпийских играх в Токио первую медаль для сборной России завоевала Анастасия Галашина — она выиграла в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В финале Галашина уступила китаянке Цянь Ян, набравшей 251,8 балла и установившей олимпийский рекорд. Сама Анастасия Галашина набрала 251,1 балла, бронзу завоевала представительница Швейцарии Нина Кристен — 230,6 балла. Это первые награды на Играх-2020.
- Россиянка Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров взяла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале Бацарашкина набрала 240,3 балла — это новый олимпийский рекорд. Серебро взяла представительница Болгарии Антоанета Костадинова — 239,4 балла. Третье место у китаянки Цзян Жаньсинь — 218 баллов.
- Россиянка Инна Дериглазова получила «серебро» на турнире по фехтованию на рапирах. Спортсменка принесла российской сборной шестую медаль на Олимпийских играх.
- В центре Казани, на фасаде дома на улице Баумана, 72, обнаружили старинную вывеску, написанную по штукатурке. На ней можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля». В процесс моментально включилась помощник президента РТ Олеся Балтусова. Собственником здания оказалось АО «Спорткультавтотовары». Балтусова уже провела переговоры с его генеральным директором Муниром Гафиятуллиным. Со слов помощницы президента, собственник согласен с позицией сохранения старинной вывески и обещает реконструировать и законсервировать ее.
- Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Проект постановления правительства разработан Минэкономразвития. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись предлагается проводить до 20 декабря текущего года.
- В Сочи на отдых и реабилитацию прибыла первая группа из трех семей казанских школьников, пострадавших при стрельбе в гимназии №175. Их разместили в санаторно-курортном комплексе «Бридж Резорт» и в отеле «Имеретинский». Для них подготовили культурную и экскурсионную программы. Еще одна группа семей пострадавших школьников отдохнет в Сочи в августе. В Сочи на реабилитацию учеников и педагогов школы пригласил глава города Алексей Копайгородский.
- Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Кандидата исключили после того, как его бывшая жена сообщила о наличии у Грудинина офшора. В федеральную часть списка попали 344 кандидата из 345.
- Самую дорогую квартиру не только в столице Татарстана, но и в ПФО выставили на продажу. Ее цена достигает почти 220 млн рублей. Квартира находится на шестом этаже элитного ЖК Luciano Vita Club и имеет площадь 546,2 кв. м. Это единственная квартира на этаже. Высота потолков — 4,4 м. В квартире свободная планировка.
«Рубин» дома обыграл московский «Спартак» (1:0) в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. После перерыва Илья Самошников открыл счет. Защитник казанцев подхватил мяч в центре поля и, пройдя до линии штрафной соперника, дальним ударом поразил ворота «красно-белых». Подробнее о матче — в материале «Реального времени».
Фото: rubin-kazan.ru
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