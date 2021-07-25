Рапиристка Дериглазова завоевала еще одну медаль на Олимпиаде в Токио

Россиянка Инна Дериглазова получила серебро на турнире по фехтованию на рапирах. Спортсменка принесла российской сборной шестую медаль на Олимпийских играх.

В финале она проиграла американке Ли Кифер со счетом 13:15, пишет «РИА Новости».

Ранее сегодня рапиристка Лариса Коробейникова победила итальянку Аличе Вольпи в поединке за бронзу турнира со счетом 15:14. Таким образом, в копилке сборной России уже одно золото, три серебра и две бронзы.



«Серебро» сегодня получили российские лучницы. Они уступили лишь национальной команде Южной Кореи.

