«Рубин» дома обыграл «Спартак» благодаря голу Самошникова

Фото: пресс-служба «Спартака»

«Рубин» дома обыграл московский «Спартак» (1:0) в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. После перерыва Илья Самошников открыл счет. Защитник казанцев подхватил мяч в центре поля и, пройдя до линии штрафной соперника, дальним ударом поразил ворота «красно-белых».

До конца матча обе команды несколько раз не использовали свои моменты, и счет на табло остался в пользу «Рубина».

Напомним, ранее в предсезонном турнире «Спартак» разгромил казанцев.

