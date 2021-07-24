«Рубин» дома обыграл «Спартак» благодаря голу Самошникова
«Рубин» дома обыграл московский «Спартак» (1:0) в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. После перерыва Илья Самошников открыл счет. Защитник казанцев подхватил мяч в центре поля и, пройдя до линии штрафной соперника, дальним ударом поразил ворота «красно-белых».
До конца матча обе команды несколько раз не использовали свои моменты, и счет на табло остался в пользу «Рубина».
Напомним, ранее в предсезонном турнире «Спартак» разгромил казанцев.
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