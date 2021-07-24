В Казани выставили на продажу самую дорогую квартиру в ПФО за 220 млн рублей

Самую дорогую квартиру не только в столице Татарстана, но и в ПФО выставили на продажу. Ее цена достигает почти 220 млн рублей.



Квартира находится на шестом этаже элитного ЖК Luciano Vita Club и имеет площадь в 546,2 кв. м. Это единственная квартира на этаже. Высота потолков — 4,4 м. В квартире свободная планировка.

Владелец недвижимости в объявлении указал, что это «уникальная квартира для уникальной семьи».

В прошлом году самым дорогим среди частных домов, выставленных на продажу в Казани, считался трехэтажный коттедж на улице Кызыл Армейской. Владелец оценил его в 150 млн рублей.

Маргарита Головатенко