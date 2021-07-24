ЦИК исключил Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, исключив из него директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидата исключили после того, как его бывшая жена сообщила о наличии у Грудинина офшора. В федеральную часть списка попали 344 кандидата из 345.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд России на решение Центризбиркома об исключении Грудинина из кандидатов в Госдуму. В случае неудовлетворительного решения партия намерена дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет информагентство.

В 2019 году член ЦИК Евгений Шевченко заявлял, что Грудинин все равно не сможет получить депутатский мандат, так как у него на момент регистрации федерального списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму были счета в иностранных банках. Тогда комиссия отказался передавать экс-кандидату в президента РФ депутатский мандат Нобелевского лауреата, члена Российской академии наук Жореса Алферова и передала его депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву. Тот подал заявление в Центризбирком России об отказе и заявил, что поддерживает Центральный комитет КПРФ в том, что мандат должен перейти к Грудинину.

