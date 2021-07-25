Бацарашкина принесла России первое золото на Олимпиаде 2020 в Токио
Россиянка Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров взяла золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
В финале Бацарашкина набрала 240,3 балла — это новый олимпийский рекорд. Серебро взяла представительница Болгарии Антоанета Костадинова — 239,4 балла. Третье место у китаянки Цзян Жаньсинь — 218,0 баллов.
Это первая «золотая» победа российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. До этого серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров завоевала Анастасия Галашина, тхэквондист Михаил Артамонов стал третьим в весе до 58 кг.
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