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Галашина завоевала серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020 в Токио

07:26, 24.07.2021
Галашина завоевала серебро в стрельбе на Олимпиаде-2020 в Токио
Фото: olympic.org

На Олимпийских играх в Токио первую медаль для сборной России завоевала Анастасия Галашина — она выиграла в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, сообщает «РИА Новости».

В финале Галашина уступила китаянке Цянь Ян, набравшей 251,8 балла и установившей олимпийский рекорд. Сама Анастасия Галашина набрала 251,1 балла, бронзу завоевала представительница Швейцарии Нина Кристен230,6 балла. Это первые награды на Играх-2020.

Галашиной 24 года. В мае спортсменка вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой завоевали золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в хорватском Осиеке.

В 2017 году Анастасия Галашина, Дарья Вдовина и Юлия Каримова стали победителями командного турнира в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров на чемпионате Европы, который проходил в словенском Мариборе.

Маргарита Головатенко
Спорт
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