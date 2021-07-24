В Сочи прибыли семьи школьников, пострадавших при нападении на казанскую гимназию

В Сочи на отдых и реабилитацию прибыла первая группа из трех семей казанских школьников, пострадавших при стрельбе в гимназии № 175. Об этом сообщается на официальном интернет-портале города.

Их разместили в санаторно-курортном комплексе «Бридж Резорт» и в отеле «Имеретинский». Для них подготовили культурную и экскурсионную программу.

Еще одна группа семей пострадавших школьников отдохнет в Сочи в августе. В Сочи на реабилитацию школьников и педагогов школы пригласил глава города Алексей Копайгородский.

Фото: sochi.ru

В начале июня первая из трех групп учеников гимназии № 175 отправилась в лагеря на Черноморском побережье. Там отдохнут более 600 учащихся школы.



Трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал расстреливать учеников и персонал учреждения. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы.



Татьяна Леухина