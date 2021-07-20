Главное о коронавирусе на 20 июля: продажа справок в Татарстане, отмена ограничений в Англии

Сбыт фальшивых справок об антителах



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 20 июля в республике зарегистрировано 23 365 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 853 человека, в том числе 39 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 583 человека.

В Набережных Челнах задержали 38-летнюю женщину-курьера. Ее подозревают в том, что она за 2 000 рублей продала фиктивную справку о том, что у пациента в крови обнаружен высокий уровень антител к коронавирусу. При этом кровь человек не сдавал. Женщина попала в руки полиции в тот момент, когда она доставила заказчику документ, оформленный в коммерческом медицинском центре.

В общежития КФУ можно будет заселиться без прививки от коронавирусной инфекции. Чтобы получить место в комнате, надо будет предоставить либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо справку о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения. Таким образом, даже если студент не успеет сделать вторую прививку от коронавируса, он все равно сможет заселиться в общежитие с ПЦР-тестом на руках.

Фото: kpfu.ru

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли четыре женщины 1931, 1941, 1946, 1958 годов рождения и мужчина 1954 года рождения.

За призывы к отказу от прививки предлагают наказывать

За последние сутки в России выявили 23 770 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 218 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 006 536 человек, а выздоровевших — до 5 382 213 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 784 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 149 922 человека.



За последние сутки в России проведено более 340 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 213 638 человек.

За призыв к отказу от прививки без медпоказаний предложили ввести ответственность. С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. В письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко общественник предлагает оценить идею о том, чтобы наказывать медработников, которые распространяют недостоверную информацию о вакцинации от коронавируса, и граждан, которые покупают поддельные сертификаты о прививках.

Фото: forpost-sz.ru

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Туве. До 15 августа первый компонент вакцины должны ввести работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений, ЖКХ, энергетики, студентам, представителям сферы услуг.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно.

Совет улемов ДУМ России утвердил фетву (богословское заключение), в которой говорится о том, что необоснованный отказ от вакцинации против COVID-19 не приветствуется. Также не приветствуется распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях. В управлении мусульман отметили, что, пока в России проводится бесплатная вакцинация, верующим целесообразно привиться от COVID-19 при согласовании с врачом и при отсутствии противопоказаний.

Ковид начал развиваться быстрее: поражение легких наступает через три-четыре дня, а не через шесть-семь, как это было ранее, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Среди новых симптомов коронавируса — и кишечные проявления, и симптомы, схожие с ангиной. Мурашко предупреждает: распространение вируса ускорилось, и протекание болезни у пациента — тоже.

Фото: Ринат Назметдинов

Сенатор Татьяна Кусайко считает: тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять дополнительные выходные. По ее словам, надо все больше мотивировать население на вакцинацию.



Четвертая волна во Франции



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 190 923 535 человек, 4 096 272 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 132 071). На второй строчке — Индия (31 174 322), на третьей — Бразилия (19 391 845), на четвертой — Франция (5 934 122), на пятой — Россия (5 908 691, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (609 231). За ними следуют Бразилия (542 756), Индия (414 482), Мексика (236 469), Перу (195 243) и Великобритания (129 007).

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране началась четвертая волна СOVID-19. «Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов. За минувшую неделю количество новых случаев COVID-19 выросло в два раза — ежедневный прирост достигает до 10 тысяч зараженных».

Фото: rfi.fr

А вот в Англии с 19 июля отменяются все внутренние ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости. В Уэльсе изменения уже вступили в силу 17 июля, в Северной Ирландии ограничительные меры могут быть скорректированы 26 июля. В Шотландии с понедельника ограничения значительно смягчаются.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не исключил закрытия границ из-за распространения дкльта-штамма коронавируса. По его словам, в приоритете у Турции максимальная вакцинация, и если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение нового, лямбда-штамма коронавируса в десятках стран. Он циркулирует в ряде государств — в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах. Организация внимательно наблюдает за лямбда-штаммом и взаимодействует с государствами — членами ВОЗ для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

ВОЗ обновила рекомендации по прививкам от COVID для кормящих и беременных. Кормящим матерям не следует отказываться от вскармливания из-за вакцинации, поскольку иммунитет может передаваться с молоком к ребенку. Беременным повысили приоритет по прививке из-за риска тяжелого течения COVID-19. SAGE поместила будущих мам на второй этап эпидемиологических сценариев «дорожной карты» приоритизации. Это означает, что страны с ограниченным объемом вакцин должны прививать будущих матерей во вторую очередь — после медперсонала, пожилых граждан и людей с хроническими болезнями.

Маргарита Головатенко