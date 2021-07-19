Вакцинированным от коронавируса россиянам предложили давать дополнительные выходные

Фото: Максим Платонов

Сенатор Татьяна Кусайко заявила, что тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять дополнительные выходные. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать», — сказала она.

фото: Максим Платонов

После прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры, отметила сенатор.

В России за минувшие сутки выявили 24 633 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 5 982 766, сообщает оперштаб. Выздоровели за минувшие сутки 18 764 человека, за весь период пандемии — 5 359 995. Умерли за минувшие сутки 719 пациентов с коронавирусом, всего — 149 138 человек.

Алексей Нечаев